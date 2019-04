‘Game of thrones’-actrice Sophie Turner (23) over de ongewenste gevolgen van haar succes: “Ik dacht heel vaak aan zelfmoord”

Sophie Turner is momenteel één van de meeste bekeken actrices. De 23-jarige speelt al 8 seizoenen één van de hoofdrollen in Game of thrones. Toch blijken internettrollen een hele impact te hebben op haar leven en dacht ze al aan zelfmoord.

Sophie Turner was amper 14 toen ze in de populaire reeks stapte als Sansa Stark. Ze geeft nu toe dat de impact van online pestgedrag een heel effect op haar leven had. Zo dacht ze veel aan zelfmoord. “Het is vreemd, ik was niet echt depressief als kind, maar ik dacht wel heel vaak aan zelfmoord. Misschien was het een vreemde fascinatie. Maar ik denk niet dat ik het ooit zou gedaan hebben.”

Het pestgedrag zorgde er wel voor dat ze niet langer graag buiten kwam en dat ze haar vrienden liever vermeed. “Ik had geen motivatie meer om iets te doen. Zelfs mijn beste vrienden wilde ik niet meer zien”, zei ze.

De actrice heeft het ondertussen wel goed voor mekaar, na haar prestaties in Game of thrones, zal ze straks de hoofdrol opnemen in de superheldenfilm Dark phoenix van Marvel. En ze zal ook trouwen met één van de zangers van de groep de Jonas Brothers, Joe Jonas.

bekijk ook

Vuurspuwende draken en ‘night walkers’ in spectaculaire Game of Thrones-fontein

Wow! In dit hotel kan je overnachten in ware Game of Thrones-stijl