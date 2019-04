Marinier kruipt uitgeteld over finishlijn marathon: “Dit is voor mijn gesneuvelde collega’s”

Een Amerikaanse marinier, Micah Herndon, gaat momenteel het internet rond met een hartverwarmende video. De man nam maandag deel aan de marathon van Boston ter ere van drie collega’s die sneuvelden tijdens een missie in Afghanistan. Micah kon op het einde echter niet meer lopen en kroop op handen en voeten over de finishlijn. “Dit is voor mijn kameraden”, klonk het.