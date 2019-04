Mogelijke ontvoeringspoging in Groot-Bijgaarden, politie op zoek naar man zonder wenkbrauwen

Dilbeek / Wemmel - De lokale politie van Dilbeek onderzoekt een mogelijke poging tot ontvoering van een kind in de Reinaertwijk in Groot-Bijgaarden.

De moeder van het jongetje stapte dinsdagvoormiddag naar de politie om aangifte te doen van de mogelijke ontvoeringspoging. Haar kind zou maandagavond rond 17u30 in de Reinaertstraat zijn aangesproken door een struise kale man zonder wenkbrauwen. Hij zou het kind in het Frans gevraagd hebben om in te stappen in zijn wagen.

Volgens een buurtbewoner werd het voertuig, een zwarte BMW met getinte ruiten, een paar dagen eerder ook al gespot op een parking in de wijk. Een buurman van het kindje lanceerde een oproep op Facebook om iedereen te waarschuwen en uit te kijken naar de man en de auto. Het bericht werd op korte tijd honderden keren gedeeld.

Uit reacties op het bericht blijkt dat de wagen met de kale man mogelijk al opgemerkt werd in Wemmel. “We staan in contact met de collegae van de zone AMOW (Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel)”, klinkt het bij de politie van Dilbeek. “Officieel hebben zij voorlopig nog geen meldingen gekregen van dergelijke feiten.”

Ondanks dergelijke meldingen in het verleden vaak loos alarm of een misverstand bleken te zijn, neemt de politie het signalement bijzonder ernstig. “We nemen geen enkel risico. Er wordt een grondig onderzoek gevoerd”, klinkt het. “Onder meer camerabeelden in de buurt worden onderzocht door de recherche en er zal ook iemand worden aangesteld die op basis van het verhoor van het kind een robotfoto zal opmaken.”