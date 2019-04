“2018 was uitzonderlijk goed Belgisch wijnjaar”

Ons land kende vorig jaar een uitzonderlijk goed wijnjaar. Volgens cijfers van de FOD Economie bedroeg de productie vorig jaar 1.962.000 liter, dubbel zo hoog als in 2017, meldt minister van Economie Kris Peeters (CD&V) woensdag.

De sterke groei is te danken aan het weer dat meezat, maar ook aan de toename van het aantal wijnbouwers en van de oppervlakte van de wijngaarden.

Nadat de Belgische wijnproductie in 2015 een record bereikte van 1.025.499 liter, kende de productie in 2016 een terugval tot 753.030 liter als gevolg van slechte weersomstandigheden. In 2017 was er opnieuw beterschap. De productie steeg met 25 procent tot 947.000 liter. Vriesweer in april zette echter toch nog een rem op de productie.

In 2018 bereikte de Belgische wijnproductie met 1.961.558 liter een absoluut record. Het gaat om verdubbeling tegenover het jaar voordien. Vlaanderen nam 957.105 liter voor zijn rekening, Wallonië 1.004.453 liter. De belangrijkste Belgische wijnen zijn witte wijn en schuimwijn, op ruime afstand gevolgd door rode wijn en rosé.

Volgens minister Peeters speelde het weer een grote rol in het succesjaar. “De warme zomer van 2018 speelde heel wat landbouwers parten, maar in de wijnbouw zorgde hij voor een bijzonder goede oogst”, legt Peeters uit. Bovendien neemt sinds enkele jaren het aantal wijnbouwers in ons land en de oppervlakte van de wijngaarden toe.

Verschillende Belgische wijnen genieten van een beschermde oorsprongsbenaming (BOB) of een beschermde geografische aanduiding (BGA). In Vlaanderen is er bijvoorbeeld de Haspengouwse wijn en de Vlaamse mousserende wijn. In Wallonië gaat het bijvoorbeeld om de Vin des Côtes de Sambre et Meuse.