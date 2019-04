Vlaams meisje (17) gewond na val van 15 meter in kloof

Brugge - Een 17-jarig meisje uit Brugge is woensdagmiddag gewond geraakt nadat ze naar beneden stortte in een kloof in een Waals natuurpark. De tiener zou niet in levensgevaar verkeren.

De 17-jarige was met een groepje op pad in Fondry des Chiens, een natuurpark in Nismes. Dat meldt Sudpresse. Tijdens de tocht kwam het meisje ten val, waardoor ze zo’n 15 meter naar beneden viel in een kloof.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse om het slachtoffer te redden. Ze is uit de kloof gehaald en gewond over gebracht naar het ziekenhuis. De tiener zou niet in levensgevaar zijn.

bekijk ook

Toeristen moeten vluchten wanneer afbrokkelende gletsjer tsunami veroorzaakt

Twee Belgen vallen in gletsjer

Echte helden: melkboer vangt baby die van tweede verdieping naar beneden valt tijdens brand