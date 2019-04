“Filmpje rokende Maya de Bij heeft geholpen om debat op gang te trekken”

De milieuorganisatie Greenpeace vindt het “geen probleem” dat ze van de rechtbank geen gebruik meer mag maken van de beelden van de rokende Maya de Bij. “Het filmpje heeft voor ons zijn doel meer dan bereikt”, zo klinkt het woensdag.

Greenpeace had in mei 2018 een campagnevideo gelanceerd waarin Maya de Bij reclame maakt voor sigaretten. De boodschap was dat Studio 100, met zijn Maya de Bij-charcuterie, producten op de markt brengt die slecht zijn voor de gezondheid van kinderen en die een negatieve impact hebben op het klimaat. Maar Studio 100 stapte naar de rechter en begin april besliste de Nederlandstalige handelsrechtbank in Brussel dat Greenpeace de campagne moet stopzetten, zo meldde L’Echo woensdag.

“Dat we de beelden niet meer mogen gebruiken, is geen probleem”, zo reageert Valerie Del Re van Greenpeace woensdag. “Het filmpje was bedoeld voor eenmalig gebruik en heeft voor ons zijn doel meer dan bereikt. Het heeft geholpen om het debat op gang te brengen.” De organisatie verwijst daarbij naar de prominente plaats die het klimaat momenteel inneemt op de politieke agenda en naar de rol die de consumptie van vlees daarbij speelt.

De milieuorganisatie nuanceert de gerechtelijke uitspraak ook, door te benadrukken dat de campagne volgens de rechter wel degelijk “de wezenlijke kenmerken” van een parodie bevatte. Wel wordt volgens de rechtbank het rechtvaardige evenwicht tussen vrije meningsuiting en commerciële belangen onvoldoende in acht genomen. Voorts zegt de organisatie ook dat er niet werd ingegaan op de eis van Studio 100, dat vroeg om Greenpeace het vonnis en excuses op haar website te laten publiceren.

Studio 100-topman Hans Bourlon laat dan weer weten dat hij “tevreden” is met de uitspraak. “Ze toont aan dat iemands figuur ongestraft misbruiken voor eigen doeleinden niet toelaatbaar is”, zo klinkt het. “Studio 100 betreurt dat een kinderfiguur als Maya door Greenpeace misbruikt is om een polariserende boodschap te verkondigen.”

