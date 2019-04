KAART. Bekijk hier hoeveel je in jouw gemeente betaalt voor een uurtje zon

Op zoek naar een huis, heb je een beperkt budget en ben je verslaafd aan de zon? Dan verhuis je beter niet naar Brussel. Waar je dan wel heen moet onderzocht Hillewaere Vastgoed, dat een zonnekaart maakte en berekende hoeveel een uur zon je in elke gemeente of stad kost.

“De tijd dat de meeste Vlamingen al lang tevreden waren als ze dichtbij hun ouders of het werk konden wonen, ligt al ver achter ons”, zegt Roel Druyts, CEO van Hillewaere Vastgoed. Hij krijgt in zijn immokantoor steeds meer huizenjagers die vragen naar de weersomstandigheden in de gemeente waar ze een mooi huis gezien hebben. Druyts speelde daarop in door een zonnekaart te maken.

Op die kaart zie je hoeveel uren zon je per jaar krijgt in je gemeente. Door er de gemiddelde woningprijzen bij te nemen, berekende het immokantoor hoeveel je betaalt per uur zon. En dan blijken de Oost-Vlaamse gemeente Ronse en het Limburgse Heers de voordeligste woonplaatsen voor zonnekloppers: daar kost een woning gemiddeld 162.000 euro en krijg je wekelijks 31 uur zon. Goed voor 5,01 en 4,93 euro per uur zon.

Brussel erg duur

Dat is een groot contrast met dure vogels als de Brusselse gemeente Elsene. Een gemiddelde woning kost daar 633.360 euro, maar de zon schijnt er slechts 1.561 uur per jaar. Daar betaal je dus 20,2 euro voor een uur zon. In andere Brusselse gemeenten als Ukkel, Etterbeek en Sint-Pieters-Woluwe kost een uur zon je tussen de 16 en 19 euro.

“Dat is niet onlogisch”, zegt Druyts. “De gemiddelde huizenprijzen liggen in het Brussels Gewest ruim 200.000 euro hoger dan het Belgisch gemiddelde van 251.584 euro. Wie daar gaat wonen, kiest niet in de eerste plaats voor de zon.”

Meeste zon aan de kust

Voor de meeste uren zonneschijn moet je aan de kust zijn. De vijf gemeenten met de meeste zon liggen allemaal daar: Knokke-Heist (1.740 uur), Oostende (1.736), Bredene (1.732), De Haan (1.732) en Blankenberge (1.724).

Wie het liefst zo weinig mogelijk zon heeft, kan zijn hart ophalen in Genk (1.545 uur), As (1.549), Ukkel (1.553), Watermaal-Bosvoorde (1.561) en Elsene (1.561).

Onweer en sneeuw

Ook leuk om weten: kampioen in onweer is Voeren. Daar onweert het 19 dagen per jaar. Ook Essen, Wuustwezel, Kalmthout, Kortenaken, Geetbets, Nieuwerkerken, Kapellen, Halen, Kortenberg, Zaventem, Riemst, Lanaken, Alken en Zutendaal scoren ‘goed’ met elk 18 onweersdagen.

Inwoners van Nieuwpoort, Koksijde, Veurne en De Panne krijgen gemiddeld ‘amper’ tien keer per jaar een onweersdag te verduren.

Wie een huis wil op een plaats waar het veel sneeuwt, kan terecht in Voeren (22 sneeuwdagen), Zutendaal (18), Herstappe (18) of As (18). Voor gemiddeld het minste aantal sneeuwdagen moet je in Sint-Martens-Latem (8), Oudenburg (8) of Gistel (8) zijn.