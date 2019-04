Van halfnaakt protest tot zich vastlijmen aan trein: dit zijn de ‘klimaatrebellen’ die al dagenlang voor chaos zorgen in Londen

‘Klimaatrebellen’ veroorzaken al dagenlang problemen in Londen. De activisten blokkeren vier belangrijke punten in de stad om aandacht te vragen voor het klimaat. “Ik wil hier niet zijn”, zegt een van hen. “Maar ik heb het gevoel dat ik dit moet doen om mijn dochters een toekomst te geven.” Er werden al meer dan 300 mensen opgepakt.

Foto: REUTERS

Het is woensdag al de derde dag van protest in Londen. Op vier belangrijke punten in de stad - Marble Arch, Waterloo Bridge, Parliament Square en Oxford Circus - blokkeren de ‘klimaatrebellen’ van Extinction Rebellion het verkeer. De chaos die ze veroorzaken is groot, de files aanzienlijk. Maar het is de enige manier om hun boodschap duidelijk te maken, vinden ze.

Vastgelijmd aan trein

De activisten zweren bij geweldloos protest. Zo ging het ook woensdag. Ze kropen op een trein aan Canary Wharf en lijmden zich daar vast, zodat het voertuig niet verder kon. Verder protesteerden ze met een spandoek met daarop “Climate emergency - Act now”.

De politie haalde een van de actievoerders weg, maar met de twee anderen hadden ze meer moeite. Cathy Eatburn (51), die stevig vastgelijmd was, had dan ook geen plannen om zich over te geven, zegt ze in The Guardian. “Ik wil hier niet zijn vandaag en het spijt me oprecht voor de overlast, maar ik voel dat ik gedwongen word om dit te doen. Ik heb twee dochters en kan niet gewoon toezien hoe hun toekomst bedreigd wordt. De overheid doet niets en wij willen dat ze handelen.”

Bewust gekozen

Foto: AFP

Extinction Rebellion is een internationale protestbeweging die geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid gebruikt om campagne te voeren voor het klimaat. Ze hebben al een halfnaakt protest gedaan binnen het Brits Parlement en bruggen geblokkeerd. De klimaatverandering bedreigt het leven op aarde, vinden ze, en rebellie is de enige vorm die volgens hen de falende politici kan aanzetten tot actie.

Gail Bradbrook, een van de oprichters, zegt dat het station Canary Wharf bewust uitgekozen is omdat het er zo druk is. “Dit is het hart van het systeem dat ons op onze knieën werpt”, zegt ze. “Daardoor is er grote overlast en chaos in de wereld. We willen dat mensen pauzeren en nadenken.”

Duizenden rebellen

Foto: AP

Aan het protest hebben de voorbije dagen duizenden mensen deelgenomen. Meer dan 300 ‘klimaatrebellen’ werden al opgepakt, tot ongenoegen van de Londense burgemeester Sadiq Khan. Hij begrijpt de betogers, zegt hij, in hun vraag om actie in het klimaatverhaal. Maar hun plannen om het openbaar vervoer lam te leggen, zegt hij niet te kunnen steunen.

“Ik ben bezorgd. Het openbaar vervoer viseren zal alleen maar schade aanrichten en de veiligheid van de Londenaars in het gedrang brengen. Ik hoop dat ze er nog eens over nadenken.”

Internationale beweging

De beweging houdt wereldwijd acties, nu al in 80 steden in 33 landen. Van India tot Australië en de VS: overal zijn de ‘klimaatrebellen’ aanwezig. In het Verenigd Koninkrijk pleiten ze ervoor om de uitstoot van CO2 naar 0 te brengen tegen 2025 en een vereniging van burgers op te richten om een noodplan voor het klimaat op te stellen.