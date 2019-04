Brandstoftekorten in Portugal, lange rijen aan pompstations

Zo’n 2.800 tankstations in het hele land maken woensdag melding van brandstoftekorten. Alleen al in de buurt van Lissabon gaat het om 800 tankstations, in Porto om een 400-tal. Vooral aan diesel is er een tekort. Op heel wat plaatsen staan er lange wachtrijen om te tanken, soms tot een kilometer lang. Het is paasvakantie en dus zijn er veel toeristen in Portugal.

De acties van de transporteurs zijn maandag gestart. Dinsdagavond werd de noodtoestand uitgeroepen. Verwacht wordt dat de situatie de volgende dagen wat zal verbeteren, omdat vakbonden met de regering na nachtelijke onderhandelingen zijn overeengekomen om een minimumdienst te verzekeren. Leveringen aan ziekenhuizen, ordediensten, havens, luchthavens en transportbedrijven worden voor 100 procent gegarandeerd. Rond Lissabon en Porto zal 40 procent van de tankstations beleverd worden. “De minimumdienst kan zelfs uitgebreid worden indien dat nodig zou zijn”, verklaarde premier Antonio Costa.

De vakbond die de transporteurs van gevaarlijke goederen vertegenwoordigt, startte de staking van onbepaalde duur om meer loon te vragen. De vakbond wil ook een speciaal statuut voor deze chauffeurs, omwille van de risico’s die ze nemen.

There is a huge gas crisis in Portugal due to a truck drivers strike. Getting home this is the scenario. A never ending line to the gas station. It can impact all of us if it’s not solved soon, but at least I’m good knowing my Model 3 has nothing to worry about @elonmusk @Tesla pic.twitter.com/lLsFP9q2b0