Hoe wereldberoemd computerspel ‘Assassin’s Creed’ de heropbouw van Notre-Dame kan vergemakkelijken

Er werden al honderden miljoenen euro’s vrijgemaakt voor de heropbouw van de Notre-Dame en nu komt er hulp uit onverwachte hoek. Het computerspel ‘Assassin’s Creed’ zou wel eens kunnen helpen bij de heropbouw van de kathedraal.

Assassin’s Creed Unity , een spel uit 2014, speelt zich af in Parijs. Een van de ontwikkelaars, Caroline Miousse, spendeerde twee jaar aan het creëren van de Notre-Dame. De kathedraal in het spel is enorm gedetailleerd en spelers kunnen de binnen- en buitenkant van de kathedraal verkennen.

De voormalige Franse minister voor Cultuur, Jack Lang, kent het spel en heeft daarom een voorstel gedaan op de Franse televisie. Volgens hem zou de videogame kunnen helpen om het beroemde gebouw te reconstrueren. Hij raadde de huidige minister van cultuur aan om een Franse start-up genaamd Iconem en Ubisoft, de ontwikkelaar van het spel, de kathedraal in te sturen. Die zouden met een 3D-filmtechniek in staat zijn om alle details van de constructie te bekijken en zo het werk van de restaurateurs te vergemakkelijken. De makers zouden zo’n filmtechnieken ook al gebruikt hebben in Mosul en Aleppo.