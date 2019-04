Peruaanse ex-president Alan Garcia probeert zelfmoord te plegen bij zijn arrestatie

De vroegere Peruaanse president Alan García heeft net voor zijn arrestatie op beschuldiging van corruptie een kogel door zijn hoofd gejaagd. “De ex-president heeft geprobeerd een eind aan zijn leven te maken”, zei zijn advocaat Erasmo Reyna woensdag aan het staatspersbureau Andina.

García bevindt zich op de spoedafdeling van het ziekenhuis Casimiro Ulloa in Lima en ondergaat een heelkundige ingreep aan het hoofd. “Hij verkeert in kritieke toestand”, meldde het ministerie van Gezondheid.

De Peruaanse Justitie had het bevel gegeven tot een tiendaagse voorlopige hechtenis van de voormalige president (1985-1990 en 2006-2011) in het kader van het onderzoek naar het corruptieschandaal rond het Braziliaanse bouwconcern Odebrecht.

De politie kwam rond 06.30 uur lokale tijd (13.30 uur Belgische tijd) naar de woning van de vroegere president toen de tragedie plaatsvond. De openbare aanklager had een onderzoek ingeleid tegen García voor de mogelijke illegale financiering van zijn verkiezingscampagne in 2006 door Odebrecht.

Afgelopen woensdag was een ander voormalig Peruaans staatshoofd, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), in dezelfde zaak voor tien dagen in voorlopige hechtenis genomen.

Het Braziliaanse bouwconcern Odebrecht heeft gedurende meer dan een decennium in totaal 788 miljoen dollar uitgegeven in een tiental landen in de regio om lucratieve staatscontracten af te kopen, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ). Het bedrijf gaf toe dat tussen 2005 en 2014 liefst 29 miljoen dollar aan steekpenningen werd betaald in Peru.

De laatste vier Peruaanse presidenten; Alejandro Toledo (2001-2006), Alan Garcia, Ollanta Humala (2011-2016) en Pedro Pablo Kuczynski, zijn door beschuldigingen van corruptie in het vizier van justitie gekomen, en oppositieleider Keiko Fujimori zit al sinds 31 oktober in voorlopige hechtenis.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en op zelfmoord1813.be.