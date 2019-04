Koppel werd slachtoffer van nieuwe truc van internetoplichters: “Wij moesten plots betalen voor de spullen”

Roosdaal -

Een gehackt webshopaccount, het is de nachtmerrie van al wie weleens online bij Bol.com of Zalando koopt. Criminelen bestellen dan dure spullen, waarna de rekening bij het slachtoffer op de deurmat valt. Het overkwam Karen Nieuwlandt uit het Vlaams-Brabantse Roosdaal en ze is niet alleen. De politie waarschuwt voor webshopoplichters. “Het is een opkomend fenomeen”, zegt Walter Coenraets, diensthoofd van de federale Computer Crime Unit.