Grootschalige verkeerscontrole in Limburg levert 15.300 euro op voor de schatkist

Tijdens een gecoördineerde verkeersactie in Lummen en Halen heeft de politie Limburg regio hoofdstad samen met de douane en de Vlaamse Belastingdienst dinsdag in totaal 2.365 voertuigen gecontroleerd. Daarbij inden ze een bedrag van om en bij de 8.000 euro aan achterstallige verkeersbelastingen en 7.300 euro aan niet-betaalde boetes.

Dinsdagvoormiddag werd er op de Ringlaan in Lummen gecontroleerd en in de namiddag waren de bestuurders op de N2 in Halen aan de beurt. In totaal werden er 2.365 voertuigen gecontroleerd. Tijdens de controle schreef de politie een vijftigtal onmiddellijke boetes uit voor onder meer het niet dragen van de veiligheidsgordel of het gebruiken van de gsm achter het stuur. Vier bestuurders die onder invloed waren van verdovende middelen, werden uit het verkeer gehaald. Eén gecontroleerde bestuurder reed met een auto die niet verzekerd, gekeurd of ingeschreven was.

Een andere bestuurder merkte de controle op en probeerde zich eraan te onttrekken door zijn auto te parkeren en zich in de omgeving te verstoppen. De bestuurder, die geen geldig rijbewijs had, kon later wel onderschept worden.