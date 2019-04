Guy Verhofstadt uit kritiek op vakantie nemende Britse parlementsleden en krijgt applaus van … Nigel Farage

Guy Verhofstadt heeft kritiek geuit op de Britse parlementsleden, die besloten met vakantie te gaan nadat de Brexit tot in oktober uitgesteld werd. “Mijn vrees is dat beide partijen in het parlement opnieuw zullen doen wat ze maandenlang gedaan hebben: de tijd laten verstrijken”, zei de Gentenaar, die voor de Europese Unie onderhandelt met de Britse overheid, in het Europees Parlement.

Zodra de Brexit met zes maanden werd uitgesteld om een vertrek uit de EU zonder akkoord te vermijden, trokken de Britse parlementsleden op vakantie. Een beslissing waar liberaal fractieleider Guy Verhofstadt geen begrip voor heeft. Dat maakte hij duidelijk in het Europees Parlement.

Vakantie

“Het uitstel van de Brexit tot eind oktober maakt de onzekerheid niet minder groot”, aldus Verhofstadt. Wel integendeel. “Het is te dichtbij om het proces helemaal te herdenken en te ver weg om aan te zetten tot actie. Mijn vrees is dat door het uitstel de druk verdwijnt om een akkoord te vinden over de partijgrenzen heen. En dat de twee partijen, de Conservatieven en Labour, opnieuw zullen doen wat ze al maandenlang gedaan hebben: de tijd laten verstrijken. Het beste bewijs daarvan is dat de eerste beslissing van het Parlement na het uitstel was om op vakantie te gaan.”

Volgens Verhofstadt zouden beide partijen wel eens zwaar afgestraft kunnen worden bij de Europese verkiezingen in mei. “Misschien is Nigel Farage wel het enige dat ons nog kan redden”, zei de Gentenaar. Hij kreeg daarop applaus van Farage, de vroegere voorzitter van de Britse eurosceptische partij Ukip die net de Brexit Party opgericht heeft.

Gemengde reacties

In het Europees Parlement in Straatsburg kwamen naast Verhofstadt nog heel wat politici aan het woord. Onder meer Europees president Donald Tusk sprak en was niet mals voor onze landgenoot. “Mijnheer Verhofstadt”, zei hij. “U krijgt applaus van mijnheer Farage. Dat is zonder twijfel voldoende reden om uw argumentatie nog eens te bekijken.”