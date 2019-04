AWV start met voorbereidende werken voor aanleg spitsstrook E314 Herent-Aarschot

Herent / Aarschot - Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op 18 april met de voorbereidende werken voor de aanleg van een spitsstrook op de E314 tussen de afritten Herent en Aarschot. In eerste instantie zal op deze snelweg het viaduct van Wilsele worden verstevigd. Volgens de huidige planning zal de nieuwe spitsstrook klaar zijn in 2022.

In een eerste fase worden er langs het viaduct bomen en struiken gerooid. Dit duurt drie weken. Weggebruikers zullen er geen hinder van ondervinden. Nadien wordt de schuine helling langs de Aarschotsesteenweg afgegraven en verstevigd. Er worden onder de brug vier nieuwe pijlers aangebracht zodat de nieuwe rijstrook hierop kan steunen. In de zomer van 2020 starten saneringswerken aan het viaduct en de aanleg van de spitsstrook op deze brug. De bouw van de spitsstrook buiten het viaduct start in de zomer van 2021.

Om de avondlijke files vanuit Brussel aan te pakken, werd er in 2013 een spitsstrook ingericht op de E40 tussen Sterrebeek en Heverlee. Er kwamen ook weefstroken op de E314 tussen de aansluiting met de E40 in Heverlee en de afrit Herent. Het AWV wil vanaf deze locatie nu een spitsstrook aanleggen tot aan de afrit Aarschot. Hiervoor moet eerst de zuidelijke kant van het 35 jaar oude viaduct van Wilsele, dat de vier spoorlijnen en het kanaal Leuven-Dijle overbrugt, gesaneerd worden.

De aanleg van de spitsstrook is een van de vele werken die het AWV ten noorden van Leuven plant. In 2019-2020 wordt de Aarschotsesteenweg onder het viaduct omgelegd om het probleem van de Duitse brug, waar vrachtwagenchauffeurs geregeld vastrijden, op te lossen en wordt ter hoogte van Herent de afrit van de E314 verlengd. In 2020-2021 wordt een fiets- en autotunnel onder de E314 aangelegd en worden drie bruggen gesaneerd. In 2021-2022 worden langs de E314 geluidsschermen geplaatst. In de zomer 2022 wordt vanaf het Vuntcomplex een toegangsweg aangelegd naar het gepland wetenschapspark op het spoorwegplateau langs de Eenmeilaan.