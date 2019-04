Politie en parket zoeken ooggetuige van schietpartij in Antwerpse Brederodestraat

Antwerpen - Politie en parket in Antwerpen zijn op zoek naar een nog niet geïdentificeerde ooggetuige van de schietpartij in de Bederodestraat op zaterdag 2 februari. Daarbij kwam één man om het leven en raakten twee anderen zwaargewond. De twee verdachten zitten nog steeds in de cel.

De ooggetuige in kwestie was volgens de politie een man met een donkergrijze donsjas, een zwarte broek, zwarte schoenen en een donkergrijze muts. Hij had ook een paraplu bij zich. Wie hem herkent, kan de politie contacteren op het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.

De schietpartij vond die zaterdag plaats rond 14.30 uur. Mehmet Y., een 61-jarige man van Koerdische origine, zou toen het vuur hebben geopend op twee Turkse neven van 28 en 21 jaar die kort daarvoor een verkeersbord door het raam van het restaurant van zijn zoon hadden gegooid. Die zoon zou vervolgens ook nog op de twee slachtoffers geslagen hebben met een pook. Een 26-jarige getuige werd ook nog neergeschoten toen hij zich wilde mengen. Het 28-jarige slachtoffer overleefde het incident niet. De twee verdachten werden opgepakt en aangehouden voor moord en moordpoging.

