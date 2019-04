Voor- en tegenstanders over de lage-emissiezone in Gent: "Zelfstandigen en ouderen zijn grootste slachtoffer"

Gent -

Drie jaar na Antwerpen zijn vanaf 1 januari 2020 oude auto’s ook niet langer welkom in de Gentse binnenstad. Diesels tussen 9 en 12 jaar oud worden alleen toegelaten in de lage-emissiezone (LEZ), mits betaling. Voor nog oudere wagens wordt Gent al helemaal verboden terrein. Wat is de impact van deze maatregel, op het verkeer, het milieu en de inwoners?