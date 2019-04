Landbouwer overleden bij tractor-ongeval

Sint-Niklaas - Een landbouwer (74) is woensdagmiddag omgekomen bij een ongeval met zijn tractor. Wat de omstandigheden precies zijn is nog onduidelijk.

Het ongeval deed zich voor rond 14 uur in de Hondsneststraat in Sint-Niklaas. De man werd ter plaatse nog gereanimeerd maar stierf later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Er zou nog een 42-jarige bestuurder uit Zwijndrecht betrokken zijn geweest maar of hij iets te maken had met het ongeval, is nog onduidelijk. Mogelijk belandde de 74-jarige man, zelf onder de wielen van de tractor. De politie en het parket zijn ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken. De straat blijft voorlopig afgesloten.