Anderlecht-spits Landry Dimata over zijn transfer: “Ik ben erin geluisd”

Voor één man is operatie Propere Handen kennelijk niet als een verrassing gekomen. Landry Dimata (21), dit seizoen goed voor 13 goals voor Anderlecht, heeft al langer zijn buik vol van alle aasgieren in het voetbal. In een monoloog in Sport/Voetbalmagazine doet de jonge spits zijn boekje open. “Mensen hebben misbruikt van mij gemaakt omdat ik nog jong was.”

Het zit Dimata hoog. Makelaars deden zich voor als leden van zijn familie, zegt hij. Ze maakten hem wijs dat ze een vader-zoonrelatie hadden. Tot de spits van Anderlecht in de gaten kreeg dat het hen om andere dingen te doen was. Zijn carrière maakte niet uit. Toen hij doorbrak bij KV Oostende, werd hij al snel voor veel geld aan het Duitse Wolfsburg verkocht. “Ze maakten me wijs dat ik bij Wolfsburg de speler was op wie ze al lang zaten te wachten”, vertelt hij over zijn makelaars.

Maar in Duitsland kwam Dimata er algauw achter dat de realiteit anders was. “Het heeft niet lang geduurd voor ik begreep dat het zo snel was gegaan omdat mijn makelaar close was met de sportief directeur van Wolfsburg.”

Loon bij Anderlecht klopt niet

Dimata verdween er langzaam maar zeker uit beeld bij Wolfsburg en forceerde afgelopen zomer zelf een transfer naar Anderlecht. “Ik ben naar Anderlecht gekomen met de gedachte dat ik evenveel zou verdienen als bij Wolfsburg”, vertelt de Jonge Duivel. “Ik werd onder druk gezet om te tekenen en nu stel ik vast dat de cijfers in mijn contract niet overeenkomen met wat Didier Frenay (zijn voormalige makelaar, nvdr) mij had beloofd. Mijn contractverlenging? De details werden mij verzwegen.”

Volgens Dimata heeft hij een grove fout gemaakt door zijn makelaar blind te vertrouwen, en zit met Dodi Lukebakio ook een andere jonge Belgische international in dezelfde situatie. En zij zijn niet alleen. “Schering en inslag”, noemt Dimata het. Jonge voetballers worden gek gemaakt met auto’s, geld en zelfs vrouwen. Waanzinnige luxe is “standaardprocedure” voor makelaars als ze een voetballer willen verleiden.

Ook bij Standard zat het niet goed

“Dodi en ik zijn met Frenay beginnen te onderhandelen om een oplossing te vinden, maar die ging de hele kwestie uit de weg”, gaat Dimata verder. “Vreemd aangezien hij ons als zijn eigen zonen beschouwde… Hij beweerde dat hij geld had gegeven aan mijn moeder en dat hij een deel had afgestaan aan mijn vader. Een man die ik sinds mijn zeven jaar niet meer had gezien! (...) Weet je dat ze zelfs bij Anderlecht verbaasd waren dat Frenay meer aan mijn transfer had verdiend dan ikzelf? Er was maar een juiste conclusie: ik ben erin geluisd.”

Dimata haalt ook nog stevig uit naar de situatie bij Standard, waar hij ondanks zijn onmiskenbare talent in het seizoen 2015/2016 helemaal geen kansen kreeg. Totdat enkele van zijn ploegmaats hem erop wezen dat hij zich daarvoor moest laten vertegenwoordigen door één welbepaalde makelaar. “Ik zag met mijn eigen ogen hoe jongens die twee jaar jonger waren dan ik plots in de kleedkamer van de A-kern zaten. Twee dagen daarvoor hadden ze een overeenkomst afgesloten met de juiste persoon.”

Voor de spits van Anderlecht volgde er deze week overigens nog slecht nieuws. Hij blijft te veel last ondervinden van een raakbeenprobleem aan zijn knie en is drie maanden out. Daardoor is zijn seizoen voorbij.

