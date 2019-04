De kust rekent op 375.000 dagjestoeristen met paasweekend

Door de zonnige weersvoorspellingen belooft het een druk paasweekend te worden aan de kust. Het toeristisch provinciebedrijf Westtoer verwacht 375.000 dagtoeristen.

De paasvakantie is voor velen een jaarlijkse afspraak met de zee. Dat paasmaandag net na de paasvakantie valt, is voor veel mensen een extra reden om een dagje naar de kust te gaan. “Op een mooie weekdag in de paasvakantie verwelkomt de kust soms tot honderdduizend of zelfs 120.000 dagtoeristen”, klinkt het bij Westtoer. Op basis van de weersvoorspellingen mikt de kust op 375.000 bezoekers gedurende het hele weekend.

Aan het begin van de paasvakantie gaf de sector nog aan dat de boekingen traag op gang kwamen, maar ondertussen noteren hotels een bezetting van 85 procent of meer. Bij mooi weer volgen er meestal ook veel lastminutereservaties.

“We raden toeristen aan om de trein en de kusttram te gebruiken om te reizen naar en langs de kust”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer. “Vlotte mobiliteit draagt bij tot een milieuvriendelijke ontwikkeling van de regio. Het openbaar vervoer is zeker tijdens een verlengd topweekend als Pasen een goed alternatief. En dankzij de Happy Trip bestaat er nu een voordelige reisformule voor een korte vakantie”, zegt Lahaye-Battheu. Deze nieuwe formule, die Westtoer samen met De Lijn en de NMBS ontwikkelde, laat mensen toe om een hotelverblijf te combineren met een voordelig ticket voor het openbaar vervoer. Honderd West-Vlaamse hotels en B&B’s doen mee aan het project.