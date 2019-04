Zoon steekt zijn moeder dood om bizarre reden: “Ze schold me de huid vol omdat ik te weinig melk in haar thee deed”

De Brit Thomas Westwood (47) moest zich voor de rechter verantwoorden voor de moord op zijn moeder. Hij bracht de vrouw met negen messteken om het leven na een banale woordenwisseling over thee.

“Ik wilde lief zijn voor mijn moeder en bereidde haar thee”, zei Thomas Westwood tegen de rechters. “Maar toen ze haar eerste slokje nam, schold ze me de huid vol. Ze was razend omdat ik niet genoeg melk in haar thee had gedaan. Ze pakte een mes en dreigde ermee me te doden. Ik werd bang en heb me verdedigd.”

Er volgde een gevecht waarin de zoon zijn moeder Susan (68) met negen messteken om het leven bracht. Het duo leefde al jaren samen. Thomas was schizofreen en niet in staat om zelfstandig te leven.

Schoppen en schreeuwen

De dag van de feiten hadden de buren in Coventry (Verenigd Koninkrijk) Thomas al zeer geagiteerd zien rondlopen. “Hij schopte tegen alles wat op zijn weg kwam en schreeuwde dat iedereen uit de buurt moest blijven of er zou iets zwaaien.”

De rechter geloofde de buren toen zij kwamen verklaren dat de moeder haar zoon nooit zou aanvallen met een mes. In al de jaren dat ze samenleefden, waren er nooit klachten geweest over de moeder.

“Ik geloof dat u zware mentale problemen hebt”, zei rechter Andrew Lockhart tegen Thomas. “U voelde een diepe woede tegenover uw moeder omdat ze u niet meer geld kon geven van haar loon als caissière. Daarom hebt u haar die dag vermoord. U moet stoppen met leugens vertellen over uw moeder.”

Thomas werd veroordeeld tot 16 jaar gevangenis en daarna moet hij voor onbepaalde duur naar een instelling.