‘Ouderwets’ koppel kondigt nieuwe relatiestatus aan met... krantenadvertentie

In Groot-Brittannië heeft een koppeltjes het anders aangepakt. In een advertentie in de krant The Times laten Meneer Adam Trouble en Juffrouw Helen Ingrid Bennett weten dat ze “exclusief daten”. Ze lieten hun mededeling verschijnen onder de titel “Proficiat” in de rubriek die ook geboortes, huwelijken en overlijdens aankondigt.

Op Twitter riep ene Richard Eden op hiervan een trend te maken. Het wordt dan wel een dure trend. Het “exclusieve” koppeltje betaalde 207 euro voor het krantenbericht.

Could this start a trend? Someone has paid for an announcement in @thetimes to share the news that they are 'dating exclusively' pic.twitter.com/foB1J7UqCX