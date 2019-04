Iets voor de kijkers van Dobbit-tv: een huis waar een felle brand woedde. Veel is vernield, alles is zwartgeblakerd, niets is hersteld. Maar het huis is wel te koop.

Een richtprijs heeft de makelaar niet. Gaan kijken kan ook niet want dat is te gevaarlijk. Makelaar Funda geeft wel een paar details vrij over het huis aan de Vossiusstraat in Dortrecht: het pand is 137 vierkante meter groot. Het huis wordt omschreven als een ruime eengezinswoning.

Tot 15 mei kan een bod worden uitgebracht.