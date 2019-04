Al 300 mensen gearresteerd bij klimaatprotesten in Londen

In Londen zijn er al drie dagen klimaatprotesten bezig. Er zouden al meer dan 300 mensen zijn opgepakt. De actievoerders verzamelen onder de noemer ‘extinction rebellion’.

Sinds maandag zijn er al klimaatprotesten in het Verenigde Koninkrijk. Woensdag vonden enkele actievoerders er niet beter op dan zich vast te lijmen aan een trein en aan Jeremy Corbyn’s (Labour) huis in Noord-Londen. Volgens The Guardian werden er 300 mensen in heel Londen gearresteerd, en dat zorgt voor de nodige druk op het Londense politiekorps want in heel Londen zijn er minder dan 800 cellen beschikbaar. Volgens enkele gearresteerden, werden ze al naar cellen buiten Londen getransporteerd.