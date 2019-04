Twee politici krijgen maximumscore, De Wever een 0: bekijk hier het rapport van de federale parlementsleden

Egbert Lachaert (Open VLD) en Stefaan Van Hecke (Groen) mogen zich één regeerperiode lang de beste parlementsleden van de wereld noemen. Zij behaalden na een grondige doorlichting van de 87 Nederlandstalige Kamerleden de hoogste score voor hun werk van de voorbije vijf jaar.

De scores werden gegeven op basis van de kennis van onze Wetstraatredactie, maar vooral ook op basis van lange gesprekken met de Kamerfractieleiders, die hun licht lieten schijnen over de eigen partijgenoten, maar ook over al hun collega’s uit de andere fracties

Lachaert en Van Hecke komen beiden toevallig uit het Oost-Vlaamse Merelbeke. Het zijn de enige twee die vijf sterren kregen, omdat ze volgens velen alles hebben wat een uitstekend parlementslid moet hebben: dossierkennis, werkkracht, politieke feeling, invloed achter de schermen, diplomatiek talent, communicatieskills én de gave om zichtbaar te zijn in de media.

Ook de andere toppers zijn groenen en liberalen. De twee Kamerfractieleiders Patrick Dewael (Open VLD) en Kristof Calvo (Groen) en Carina Van Cauter (Open VLD) krijgen de op één na beste score (4,5 sterren). En daar net onder halen nog eens 11 Kamerleden een straffe score van 4 sterren.

Helaas presteert ook een hele reeks Kamerleden ondermaats. Wanneer we omrekenen naar punten op 10 ligt de gemiddelde score van de parlementsleden maar op 4,7. Die lage score heeft vooral te maken met de 12 federale volksvertegenwoordigers die een 0/10 kregen omdat ze weinig of niets zaten te doen in de Kamer, zoals N-VA-voorzitter Bart De Wever.

