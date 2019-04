Amper 67 passagiers stapten op of af in het treinstation Brugge Sint-Pieters in een week tijd. “Er passeert dan ook amper een trein”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). De NMBS denkt echter niet aan sluiting: "Geen reden om een station al dan niet te bedienen."

Het treinstation in de Brugse deelgemeente staat met slechts 67 reizigers in een week tijd in het lijstje van de tien minst drukke treinstations in Vlaanderen. Ter vergelijking: in het hoofdstation van ...