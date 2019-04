Ajax versterkt zich met 18-jarige verdediger van Heerenveen

Eén dag na de historische kwalificatie voor de halve finales van de Champions League heeft Ajax zijn tweede inkomende transfer voor volgend seizoen aangekondigd. De Amsterdammers nemen de achttienjarige verdediger Kik Pierie over van Heerenveen. Pierie tekende een overeenkomst voor vijf seizoenen.

Pierie, die geboren werd in Boston, doorliep de volledige jeugdopleiding van de Friezen. Hij maakte zijn debuut in het eerste elftal in mei 2017 en kwam sindsdien tot 67 officiële duels voor de Friezen. Dit seizoen miste hij slechts drie competitiewedstrijden.

Twee weken geleden verzekerde Ajax zich ook al van de diensten van Razvan Marin (Standard) voor volgend seizoen. (belga)