Een huis verkopen? Dat doet deze makelaar met een sexy dansje

Hoe een huis verkopen? Daar weet een Australisch makelaarsbureau alles van. Voor een huis in Sydney maakte ze een twee minuten durende clip die ondertussen viraal is gegaan.

Vier slaapkamers, een ruime keuken, woonkamer en twee badkamers met veel glaspartijen, lijkt de bungalow op het eerste zich niet bijzonder speciaal. Toch gooit het huis hoge ogen. De makelaars probeerden alle troeven uit te spelen door een koppel door het huis te laten dansen, maar dat kon op sociale media vooral op veel hoongelach rekenen.

De video werd online gezet en meteen kwam er veel reactie op, enerzijds goede commentaren, anderzijds lacht Twitter zich een breuk. “Het filmpje is zo slecht dat het een stukje kunst wordt”, “hij parkeert op de stoep”, “goede danser, verschrikkelijke zwemmer”, klinkt het onder meer. Woensdagnamiddag voelde het bureau zich zelfs gedwongen om het filmpje weer offline te nemen.

“We hebben de bal misgeslagen deze keer”, zegt een woordvoerder van het bedrijf, LJ Hooker. De makelaar zelf blijft wel achter zijn aanpak staan. “De bedoeling is zo veel mogelijk mensen naar het huis te lokken. In een andere listing is dat zo wel gelukt en kon ik een recordbedrag binnenhalen.”

