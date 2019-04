Wat weet de Vlaming over de paasperiode? We deden de test op straat

Christenen maken zich op voor hun belangrijkste feestdag van het jaar want komende zondag vieren ze dat Jezus opgestaan is uit de dood. Voor het gros van de Vlamingen is het vooral eitjes rapen, chocolade eten of een lammetje aansnijden. Pasen is echter veel meer dan konijnen en klokken die paaseitjes brengen. Wat weet de gemiddelde Vlaming over het Paasfeest? Niet bijster veel, zo blijkt.