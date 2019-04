Autoverkoop met 6% gedaald: consumenten weten niet wat kopen

Mag ik over enkele jaren nog wel het stadscentrum binnenrijden als ik nu een nieuwe diesel koop? En als ik geen diesel meer koop, wat dan wél? Veel Belgen zitten met die vragen en stellen om die reden hun aankoop uit. Het gevolg: Belgische particulieren kochten in de eerste drie maanden van dit jaar tien procent minder auto’s dan in dezelfde periode vorig jaar.

De autoverkoop zit in Europa in dalende lijn. En in België is die daling nog sterker dan in veel andere landen. Europese garagehouders verkochten in januari, februari en maart gemiddeld 3,3 procent minder ...