Wat weet de gemiddelde Vlaming nog over de paasperiode? Wij zochten het uit

Deze week is het voor christenen de Goede Week en op zondag vieren we het Hoogfeest van Pasen. Die weekenddag staat synoniem voor jagen op chocolade in de tuin en achteraf krijgen we een vrije dag op maandag. Maar wat betekent Pasen eigenlijk? En wat wordt er herdacht op Witte Donderdag en Goede Vrijdag? Het Nieuwsblad ging op pad in Antwerpen en zocht uit wat de gemiddelde Vlaming zich nog herinnert uit de lessen godsdienst.