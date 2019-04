Onderzoek: “Oudere werknemers zijn helemaal niet te duur”

“Een mythe.” Zo noemt onderzoeker Sem Vandekerckhove van de KU Leuven de stelling dat oudere werknemers in ons land zo duur zijn dat ze zichzelf uit de markt duwen. Dat staat ook in een Europees rapport.

Ons land wordt in het rapport van het instituut ­Eurofound ingedeeld in een groep landen waar de anciënniteit wel een rol speelt bij de loonvorming in de privésector, maar waar het verband niet heel sterk is en na een bepaalde periode uitvlakt.

De lage arbeidsparticipatie van 55-plussers heeft volgens Vandekerckhove andere oorzaken dan de anciënniteitsverloning. Het is vooral een menta­liteitskwestie, denkt hij. Zowel bij de werknemers, die graag vroeg willen stoppen met werken, als bij de werkgevers, die veeleer een voorkeur hebben voor jongere werk­nemers.