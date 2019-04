Chinese kinderen gaan op kamp naar Mars. Niet naar de rode planeet zelf, wel naar een simulator. De Mars Base 1, een ­kopie van een Marsbasis, is gebouwd te midden de Gobi-woestijn. Door de hoge kale heuvels lijkt de omgeving wel wat op Mars. Gidsen in ruimtepak staan klaar om de kinderen, en later ook andere toeristen, te ­tonen hoe het leven is op Mars.

Mars Base 1 is een project van de Chinese overheid, die de jeugd warm wil maken voor astronomie. China is aan een ­fameuze inhaalbeweging bezig in de ruimtevaart. Een paar maanden geleden nog maar landde een Chinees onbemand toestel als eerste op de donkere kant van de maan, de kant die we nooit te zien krijgen.