Wetenschappers wekken varkenshersens weer tot leven uren nadat ze geslacht werden

Hersenen van dode varkens weer actief maken. Wetenschappers van de Yale Universiteit zijn daarin geslaagd. In hun laboratorium. Maar ze moesten er wel eerst voor naar het slachthuis.

“We hebben onze handen letterlijk uit de mouwen gestoken”, zei professor Nenad Sesan bij de voorstelling van het varkensexperiment. Samen met zijn assistenten is hij naar een slachthuis gereden om de afgehakte hoofden van 32 varkens op te halen. Ze waren vier uur eerder geslacht.

Bloed inpompen

In het laboratorium zijn de halsslagaders van de varkenskoppen verbonden met de machine BrainEx. Die pompte zuurstofrijk kunstbloed door de hersenen. Het bloed was nog verrijkt met substanties die processen die cellen doden afremmen.

BrainEx pompte gedurende zes uren continu bloed door de varkenshersenen. Nenad Sesan wilde zeker zijn dat zelfs de kleinste adertjes doorbloed waren.

“En dan plots - het was magisch - zagen we hersenactiviteit. De hersenen begonnen koolstof af te scheiden. Minstens evenveel als bij levende hersenen. Onze apparatuur vond ook geen afgestorven hersencellen. Integendeel, ze waren in betere conditie dan een uur na hun dood.”

De onderzoekers ging helemaal door hun dak toen ze niet alleen autonome hersenactiviteit zagen maar ook hersenreactie. Ze stuurden niet nader genoemde prikkels door de hersenen, die reageerden door immuunstoffen af te scheiden. Ook nadat ze van de BrainEx waren afgekoppeld, bleven ze op prikkels reageren.

Geen bewustzijn

Nenad Sesan benadrukt dat de hersenen geen tekenen gaven van bewustzijn toonden: verschillende hersendelen stuurden geen signalen naar elkaar. “Dus moet de dood niet opnieuw worden gedefinieerd. Dit is geen levend brein.”

Professor Nenad Sesan hoopt dat zijn onderzoek kan bijdragen om ziektes als alzheimer te bestrijden. “Maar we zijn nog zeer ver van een techniek om hersenen van overleden mensen weer te activeren. Laat staan dat we gedachten of een persoonlijkheid weer kunnen opwekken.”