Nieuwe site moet Palestijnen en Marokkanen afraden naar België te komen

Een asielprocedure in België duurt drie maanden, het is niet evident om hier een leven op te bouwen en als student kan je hier niet zomaar werken. Het zijn maar enkele van de richtlijnen op de nieuwe website van de Dienst Vreemdelingenzaken die zich op potentiële migranten richt. Het doel is hen te informeren over het leven in ons land en hen af te raden naar hier te komen.

De site duidt in het Nederlands, Frans, Engels en Arabisch de rechten, plichten en praktische problemen voor wie hier een leven wil opbouwen. Er worden allerlei geruchten ontkracht, zoals dat er een collectieve regularisatie op til zou zijn. De campagne loopt zes maanden en richt zich op Palestijnen en Marokkanen.

Het is niet de eerste keer dat zo’n campagne opgestart wordt, maar deze is wel de grootste ooit. “Beter voorkomen dan genezen”, zegt minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD). “Veel migranten vragen asiel aan, terwijl de kans bijzonder klein is dat ze daar ook recht op hebben. Dit veroorzaakt een enorme overlast voor onze diensten en zet ons systeem onder druk.” (mvdr)