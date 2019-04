Charles Michel nu ook officieel kandidaat om zichzelf op te volgen

Premier Charles Michel (MR) is de kandidaat van de MR om zichzelf op te volgen als premier. Dat zegt campagnewoordvoerder Georges-Louis Bouchez. Na ex-vicepremier Jan Jambon van N-VA is hij daarmee de tweede die openlijk een gooi doet naar de zestien.

“Charles Michel zou een betere eerste minister zijn dan Jambon, daar ben ik zeker van”, zegt Bouchez. “Wij bij MR nemen onze verantwoordelijkheid op: we hebben een kandidaat-premier en dat is Charles Michel.”

Dus moeten de “vrienden” Jambon en Michel elkaar nu openlijk bekampen. Terwijl het nog lang niet uitgesloten is dat de Zweedse coalitie, eventueel met CDH erbij, verdergaat. Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) liet al optekenen dat het die richting uit moet gaan en de Franstalige krant Le Soir schreef dat Michel en Jambon drie weken geleden samen rond de tafel hebben gezeten. Daar wil het kabinet van Michel geen commentaar over kwijt.

Bij de andere partijen is het voorlopig windstil wanneer het over hún kandidaat-premier gaat. Volgens Bouchez is dat maar een kwestie van tijd. “Op een bepaald moment zullen álle partijen transparantie moeten bieden.” (blg)