De oorspronkelijke Lakenhalle werd gebouwd in de tweede helft van de 13e eeuw.

Het hallencomplex met belfort werd in november-december 1914 gebombardeerd door de Duitsers.

In 1928 startte de wederopbouw, met onder meer Brits geld. In 1934 stonden het belfort en de westelijke vleugel van de Lakenhalle er opnieuw en werd een nieuw beiaard in gebruik genomen. Na de Tweede Wereldoorlog werden de werken hervat om in 1967 te worden afgerond. (krs)