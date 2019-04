Boekenverkoop daalt, omzet niet

In 2018 zijn in Vlaanderen 13,8 miljoen boeken verkocht. Dat is een daling van 2,9 procent in vergelijking met 2017. Toch is er goed nieuws: eindelijk lijkt de omzetdaling gestopt. Dat meldt boek.be, de beroepsvereniging van boekhandelaars, uitgevers en importeurs. Dat komt door de invoering van de gereglementeerde boekenprijs op 1 juli 2017, sindsdien is er voor nieuwe boeken een vaste prijs, de eerste zes maanden na hun publicatie. Die nieuwe boeken waren in 2018 goed voor een omzetgroei van 6,8 procent. De omzet uit de verkoop van boeken die ouder dan zes maanden zijn, ging met 2,0 procent naar beneden. 85 procent van de boeken wordt nog in de winkel gekocht, de rest online.(pom)

De top tien van meest verkochte boeken in 2018:

1/Nog eenvoudiger met 4 ingrediënten van Pascale Naessens

2/Raad eens hoeveel ik van je hou van Sam McBratney

3/Nooit meer diëten (4) van Sandra Bekkari

4/De Kiekeboes/ K4 van Merho

5/De Kiekeboes/Dédé en partner van Merho

6/Puur & lichter van Pascale Naessens

7/Sapiens van Yuval Noah Harari

8/Nooit meer diëten (5) van Sandra Bekkari

9/F.C. De Kampioenen/Alles loopt in het honderd van Hec Leemans/Tom Bouden.

10/Onder de Italiaanse zon van Santa Montefiore.