Ajax kijkt nu al uit naar halve finale Champions League tegen vier ex-spelers

Ajax is al jarenlang hofleverancier van de Europese topclubs. En dat zal straks in de halve finale tegen Tottenham uitdrukkelijk blijken. De Engelsen hebben maar liefst vier ex-spelers van de Amsterdammers in de rangen lopen.

Drie van de vier stonden tegen Manchester City ook in de basis. Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en de Deen Christian Eriksen speelden de volle negentig minuten, de Colombiaan Davinson sanchez viel in de laatste minuut in voor Danny Rose.

Sanchez verhuisde in 2017 naar London voor een bedrag van veertig miljoen euro van Amsterdam naar London. Hij speelde 46 officiële wedstrijden voor Ajax. Christian Eriksen speelde in totaal 162 wedstrijden voor Ajax en verhuisde in 2013 voor 13 miljoen euro naar Engeland. Vertonghen verhuisde in 2012 al naar London voor negen miljoen euro. Hij zou voor de Nederlandse club in totaal 155 officiële wedstrijden spelen. Toby Alderweireld tenslotte werd via enkele tussenstations - Atletico Madrid en Southampton - naar Tottenham getransfereerd. Hij speelde in totaal 128 wedstrijden voor de Amsterdammers.

Bij Ajax kijken ze alvast uit naar de dubbele confrontatie met hun voormalige werknemers. Dat bleek uit een tweet van de club zelf.