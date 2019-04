Bondsparket heeft strafvordering klaar: Anderlecht één match achter gesloten deuren na ongeregeldheden op Standard

Anderlecht kent – officieus – de strafvordering voor het wangedrag van zijn fans op Standard vorige vrijdag. Het Bondsparket vordert één wedstrijd achter gesloten deuren wegens het boycotten van de match met vuurpijlen en rookbommen uit het RSCA-vak. De zaak komt dinsdag voor de Geschillencommissie.

Het Bondsparket had acht dagen tijd om een strafvordering in te dienen. Scheidsrechter Erik Lambrechts moest de topper na 31 minuten en bij een 2-0-stand definitief stopzetten omdat boze RSCA-fans het veld maar bleven bestoken met vuurpijlen en rookbommen. Een protestactie waarbij de supporters toegaven dat ze vooraf gepland was.

Op basis van het bondsreglement (artikel P1919) vraagt het Bondsparket nu dat Anderlecht één wedstrijd achter ­gesloten deuren afwerkt. Dat is de normale strafmaat voor het stopzetten van een match. Daar kunnen wel nog enkele alternatieve straffen aan gekoppeld worden, zoals een geldboete (normaal 50.000 euro voor een afgebroken partij) en verplichte sensibilisering voor de fans. Het spreekt bijna voor zich dat Anderlecht de wedstrijd ook zal verliezen met 5-0-forfaitcijfers.

Al is het de Geschillencommissie die zich op dinsdag 23 april moet buigen over de zaak en de uiteindelijke straf. Op dit moment wordt Anderlecht gewoon op de hoogte gesteld van de strafvordering en zo heeft de club enkele dagen de tijd om de verdediging voor te bereiden.

Welingelichte bronnen vertellen ons echter nu al dat paars-wit beroep zal aantekenen als het effectief tot een wedstrijd zonder publiek komt. De advocaten zullen pleiten dat er nooit precedenten waren bij RSCA en dat de club alles doet om de situatie met de supporters te kalmeren. Anderlecht hoopt eigenlijk dat de straf beperkt blijft tot een voorwaardelijke match achter gesloten deuren of zelfs minder.

Welke match?

Het beloven dus intense debatten te worden en als Sporting toch aan het kortste eind trekt, is het nog de vraag welke wedstrijd het zonder publiek zal moeten afwerken. De eerste thuismatch na de samenkomst van de Geschillencommissie is die tegen – oh ironie – Standard op 5 mei. Maar door alle mogelijke beroepsprocedures lijkt de kans ons klein dat de Clasico zal plaatsvinden zonder toeschouwers. Dan maakt de laatste PO1-match tegen Genk meer kans. Of wie weet zelfs de finale tegen de winnaar van Play-off 2, als Anderlecht alsnog vierde zou eindigen.

In dit geval zal de vermoedelijke strategie van paars-wit zijn om te proberen de sanctie uit te stellen tot begin volgend seizoen, want voor Play-off 1 zijn er al heel veel abonnementen verkocht. Volgend seizoen kan een match achter gesloten deuren beter worden ingecalculeerd, maar zover zijn we dus nog niet.