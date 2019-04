Bondsprocureur Wagner praat vrijuit: “Als hoon de prijs is die ik moet betalen voor een eerlijk proces, dan neem ik die er graag bij”

Door de zaak-Malinovskyi was de tot vorige week onbekende bondsprocureur Kris Wagner (47) plots de boeman van de voetbalwereld. Zijn vordering voor de stopzetting van Standard-Anderlecht, waarover hij zelf niet wil communiceren, is alvast minder sensationeel. En de komende dagen volgt ook nog de zaak Propere Handen. Maar Wagner blijft onbewogen onder alle kritiek. “Als de hoon de prijs is die ik moet betalen voor een eerlijk proces, dan neem ik die er resoluut bij.”