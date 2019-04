Belgen Fortuna Düsseldorf gegeerd: Schalke en Leipzig willen Lukebakio, Gladbach lonkt naar Raman

De Belgische spitsen van Fortuna Düsseldorf zijn gegeerd. Zowel Dodi Lukebakio (21) als Benito Raman (24) zitten aan negen goals in de Bundesliga en kunnen die goeie statistieken straks verzilveren.

Zo staat slangenmens Lukebakio volgens Bild in de belangstelling van Schalke 04 en RB Leipzig. De dribbelaar is wel nog eigendom van het Engelse Watford en dat plakte een prijs op zijn hoofd. De Engelsen kochten hem anderhalf jaar geleden van Charleroi voor 5 miljoen euro en willen nu meer dan 20 miljoen opstrijken.

Benito Raman versus Mats Hummels Foto: EPA-EFE

Ook Benito Raman is niet gekant tegen een vertrek bij Düsseldorf. Voor hem is er zelfs nog meer belangstelling, maar dat komt ook omdat hij goedkoper is. ­Borussia Mönchengladbach volgt hem als potentiële opvolger voor Thorgan Hazard en onder meer ook Wolfsburg en het Engelse Burnley tonen interesse. Raman ligt wel nog tot 2022 onder contract bij Düsseldorf.