Anderlecht sust supporters en sponsors met aantal beloftes: meer jeugd, meer inzet en meer communicatie

Anderlecht tempert de crisis met een resem beloftes. In een gesprek met de RSCA Fan Board – het overkoepelende supportersorgaan – en in een e-mail aan de ongeruste vips/sponsors beloofde de club actie. Zo liet manager Michael Verschueren uitschijnen dat er zondag tegen AA Gent al (veel) meer jeugd in de ploeg mag verwacht worden. “We zijn gerustgesteld, maar blijven waakzaam”, laat de Fan Board weten.