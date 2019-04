NMBS begraaft plannen voor treinen zonder begeleiders

De NMBS veegt het plan om treinen zonder controleurs in te zetten voor onbepaalde tijd van tafel. Zowel technisch als financieel zijn de ‘one man cars’ niet haalbaar, zo blijkt uit een studie waarover De Morgen donderdag bericht.

Op dit moment zijn de treinen van de NMBS niet geschikt om rond te rijden zonder begeleider. Ze moeten worden uitgerust met camera’s of spiegels, zodat de treinbestuurder het toezicht over de trein kan overnemen. Maar volgens de studie is dat praktisch onmogelijk. Een andere oplossing bestaat erin om de perrons uit te rusten met camera’s of spiegels. Maar dat blijkt dan weer onveilig. Zeker bij lange treinen of perrons die in een bocht liggen.

De ‘one man cars’ waren het stokpaardje van voormalig spoorbaas Jo Cornu. Huidig spoorbaas Sophie Dutordoir maakte er nooit een geheim van dat ze bedenkingen had bij het systeem. Treinbegeleiders spelen volgens haar een cruciale rol, al is het maar als aanspreekpunt. Maar vorig jaar drong de regering er toch op aan in het nieuwe beheerscontract voor het spoor (dat nog niet definitief werd goedgekeurd).

Met de nieuwe studie zet de spoortop de plannen voor onbepaalde duur on hold.