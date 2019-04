Politie zoekt man die aanval op agenten en militairen wil plegen

De politie en het parket van Bergen zijn al sinds vrijdag op zoek naar een gevaarlijke man die een aanval op agenten of militairen zou plannen. De man wordt als vuurwapengevaarlijk beschouwd.

Wegens terreurdreiging patrouilleren er op kritieke punten verschillende agenten en militairen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws (HLN). Afgelopen vrijdag zou er een verhoor plaatsgevonden hebben in de politiezone Boraine, in de buurt van Bergen, waaruit blijkt dat de opperste staat van paraatheid nodig is. De kans zou reëel zijn dat Jérôme A. (31) een aanval zou willen plegen op militairen en agenten. “Hij zou een suicide by cop willen uitlokken, een scenario waarbij hij door een politiekogel sterft”, meldt de politie aan HLN.

Het motief van de man is voorlopig nog onbekend. Maar hij zou wel bekendstaan bij de politie voor slagen en verwondingen, drugsfeiten en smaad.

Volgens de veiligheidsdiensten zou de man zich verplaatsen in een Volkswagen Polo. Dat blijkt uit een opsporingsbericht dat verspreid werd. Als de man ergens opduikt zijn militairen opgedragen de man vast te houden tot de politie arriveert zodat zij kunnen overnemen.

Het parket bevestigde aan HLN dat het om een landelijke zoektocht gaat, maar wou niet zeggen of de man na vrijdag 12 april nog ergens opgedoken is.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 of www.zelfmoord1813.be.