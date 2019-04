Ivanka Trump toch niet aan het hoofd van Wereldbank

Ivanka Trump zal dan toch niet het hoofd van de Wereldbank worden. Haar vader, president Donald Trump, had haar de job vorige week aangeboden, maar ze is niet geïnteresseerd.

Donald Trump zei vorige week in het Amerikaanse Magazine The Atlantic dat hij aan zijn dochter dacht als hoofd van de Wereldbank omdat ze “goed is met cijfers.” Maar Ivanka heeft dat aanbod afgewezen. Ze zou erg blij zijn met het werk dat ze nu doet als adviseur van het Witte Huis. In plaats daarvan was ze wel betrokken in het selectieproces om een nieuwe kandidaat te vinden. De job ging uiteindelijk naar David Malpass, een Amerikaanse economist. Ivanka zou erg blij zijn met die nieuwe keuze. Hij zou volgens haar ongelooflijk goed zijn job doen.

Ivanka Trump doet momenteel een tour door Afrika om daar het Amerikaanse initiatief Women’s Global Development and Prosperity te promoten.