Guardiola blijft groots in de nederlaag: “Ik blijf de VAR steunen en feliciteer Tottenham”

Manchester City-coach Pep Guardiola wist niet goed wat zeggen na de onwaarschijnlijke 4-3 in de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League tegen Tottenham. De Spurs stoten dankzij de 1-0 zege in de heenwedstrijd door. Guardiola had bij de derde treffer van de Spurs handspel van Llorente gezien, maar bleef desondanks sportief en steunde de VAR.

LEES MEER.Spektakel in Champions League: Tottenham na sensationeel scoreverloop voorbij Manchester City naar halve finale tegen Ajax

“Dit is heel hard”, begon Guardiola na afloop. “We waren zo dichtbij de kwalificatie. Het is verschrikkelijk om er zo uit te gaan, maar we moeten het accepteren. Het was een mooie match. We hebben er alles aan gedaan in de tweede helft. Het publiek heeft dat ook gezien. Ik moet Tottenham feliciteren, het is het beste team dat we al tegen kwamen in deze Champions League. In de heenwedstrijd missen we een strafschop en vanavond in eigen huis laten we ook te veel kansen liggen. Defensief maken we fouten bij de eerste twee doelpunten. En de goal van Llorente... Vanuit één standpunt heb ik gezien dat het hands was. Maar ik steun de VAR, ik ben voor een rechtvaardig spel, voor juiste beslissingen. Bij het doelpunt in blessuretijd staat Agüero buitenspel. Dat klopte. We moeten nu gaan slapen, morgen recupereren en dan onze rug rechten en reageren. De Premier League willen we absoluut nog winnen. Ook dat zal lastig worden, maar we gaan vechten tot het einde.”

Mauricio Pochettino: “Mijn spelers zijn helden”

Mauricio Pochettino haalde na de kwalificatie van Tottenham voor de halve finales van de Champions League de loftrompet boven voor zijn spelersgroep. “Wij verdienen het de halve finales te bereiken. Mijn spelers zijn helden. Ik ben zo fier op hen”, zei hij na de memorabele wedstrijd op het veld van Manchester City.

“Manchester City verslaan in de kwartfinales van de Champions League is ongelofelijk”, onderstreepte de Argentijn. “Hier drie doelpunten komen maken, is niet eenvoudig. Je mag inderdaad stellen dat dit een van de mooiste momenten uit mijn carrière als manager is. Het is zo prachtig om avonden als deze te beleven. Ik voel mij fier. We hebben met Tottenham bewezen dat alles mogelijk is in het voetbal. Het draait niet alleen om talent maar ook om karaktersterkte en een goeie mentaliteit.”

Bij Tottenham vormden Toby Alderweireld en Jan Vertonghen zoals gebruikelijk het centrale verdedigingsduo. De twee Rode Duivels mogen zich opmaken voor een halve finale tegen hun ex-club Ajax. “We schrijven geschiedenis! Aan Ajax, jullie jongens komen naar huis”, tweette Alderweireld na de kwalificatie.

Naast Alderweireld en Vertonghen hebben ook Christian Eriksen en Davinson Sanchez een verleden bij de Amsterdammers.