Wat veroorzaakte de brand aan de Notre-Dame? Dit zijn de drie pistes die nog overblijven

De oorzaak van de verwoestende brand die maandagavond uitbrak in de Notre-Dame in Parijs is voorlopig nog onbekend, maar volgens de krant La Libre zouden er nog drie pistes overblijven.

De plaats waar de brand zou ontstaan zijn in de kathedraal is voorlopig nog onbereikbaar omdat de stabiliteit van het gebouw nog niet kan gegarandeerd worden. Toch zijn er al verschillende onderzoekers in het gebouw geweest om op zoek te gaan naar de oorzaak van het drama. Voorlopig liggen er nog drie hypotheses op tafel: een onopzettelijke oorzaak gelinkt aan nalatigheid, een technisch accident en sabotage. Alhoewel er weinig elementen zijn die het laatste ondersteunen.

Het bedrijf dat de steigers rond de vieringstoren installeerde sloot woensdag uit dat zij enige verantwoordelijkheid dragen en vertelden dat zij alle beveiligingsprocedures gevolgd hebben.