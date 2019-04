Dit zijn de 100 invloedrijkste mensen ter wereld volgens Time Magazine

Het Amerikaanse magazine Time heeft voor de zestiende keer op rij de 100 meest invloedrijke mensen geselecteerd. Van popster Taylor Swift tot de Amerikaanse president Trump en de Engelse voetballer Mohamed Salah, allemaal hebben ze dit jaar iets verwezenlijkt om een plaatsje op de lijst te bemachtigen.

Time magazine kiest al sinds 1999 elk jaar de 100 meest invloedrijke mensen van het afgelopen jaar. De mensen worden gekozen op basis van het feit dat ze iets veranderd hebben in de wereld, ongeacht wat de uitkomst van hun acties is. Daarom dat bijvoorbeeld de communistische leider Kim Jong Il van Noord-Korea in het verleden ook al op de lijst stond.

Elk jaar worden de 100 mensen onderverdeeld in zes categorieën en schrijven andere bekende namen artikels over de uitverkorenen.

Bij de eerste categorie de ‘Pioneers’ staat actrice Sandra Oh, die lang Dr. Christina Yan speelde in de tv-serie Grey’s Anatomy, op de lijst, maar ook Sheperd Doeleman. Hij is de wetenschapper die er onlangs in slaagde de eerste foto te nemen van een zwart gat. Ook de Chinese wetenschapper, He Jiankhui, die voor het eerst genetisch gemanipuleerde baby’s op de wereld zette, staat op de lijst.

Bij de ‘Artists’ staan acteur Dwayne - The Rock- Johnson, de Koreaanse K-popband BTS en acteur Rami Malek in het lijstje. Ook zangeres Ariana Grande krijgt een plek na een bewogen jaar.

Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, opent de lijst met ‘Leaders’, maar ook president Trump en de Paus krijgen een plaatsje in de lijst. Opvallend: ook de Zweedse Greta Thunberg staat in de top 100. Haar naam staat symbool voor het wereldwijde klimaatprotest van jongeren.

De ‘Icons’ komen uit verschillende hoeken van de wereld. De voormalige first lady Michelle Obama staat voor de vierde keer op de lijst en ook voor zangeres Taylor Swift is het al de derde keer dat ze de lijst haalt. Voor zangeres Lady Gaga is het de eerste keer.

In de laatste groep, de ‘Titans’ staan Facebook-oprichter Mark Zuckerberg en golfer Tiger Woods. Maar ook de Engelse spits van Liverpool, Mohamed Salah, wordt opgevoerd. Ook architecte Jeanne Gang en voetbalster Alex Morgan horen tot de titanen van 2019.