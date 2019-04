Imposante entree, goede soundtrack en peperdure kaartjes: hoe Michelle Obama een rockster werd

“Hey Amsterdam.” Staande ovatie. Luid gejoel. Ja, zelfs hier en daar gekrijs. Michelle Obama deed gisteravond Amsterdam aan en ze had bij die passage meer weg van een rockster dan van een voormalige first lady. Inclusief imposante entree, goedgekozen soundtrack vooraf en peperdure kaartjes voor wie met haar op de foto wilde. “Even in haar aura staan. Ja, daar heb ik veel geld voor over. Dat is het summum.”